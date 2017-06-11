Şırnak'ta çatışma: 3 yaralı

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde operasyon yürüten asker ve koruculara, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde operasyon yürüten asker ve koruculara, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Cudi Dağı bölgesi Kemerli köyü mevkiinde operasyonel faaliyet yürüten asker ve koruculara, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çatışmanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor.
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