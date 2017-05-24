Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde, akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle olay yerinden alınarak, getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan bir polis, yolda şehit olurken, 2 polis tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

(Melih Yiğit /İHA)