Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütünden kaçtığını iddia eden 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Şırnak'ta terör örgütünden kaçtığını iddia eden 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "08.07.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden, biri yaşı küçük olmak üzere toplamda beş (5) şahıs Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi. (Melih Yiğit / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.