Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütünden kaçtığını iddia eden 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta terör örgütünden kaçtığını iddia eden 5 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "08.07.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden, biri yaşı küçük olmak üzere toplamda beş (5) şahıs Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

(Melih Yiğit / İHA)