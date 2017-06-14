Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensubu 4 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ta terör örgütü PKK mensubu 4 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "13.06.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan bir (1) yaşı küçük toplamda dört (4) kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.
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