10.01.2017 20:14 Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinin Beyaztepe, Karaçalı ve Düğündağı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinin Beyaztepe, Karaçalı ve Düğündağı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde başlatılan operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



