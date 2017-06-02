Şırnak şehitlerine veda

Türkiye iki günde 13 askerini sonsuzluğa uğurladı.

Türkiye iki günde 13 askerini sonsuzluğa uğurladı.

Şırnak Uludere'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerler için memleketlerinde

törenler düzenlendi.

Ateşin düştüğü ocaklardandı İstanbul. Şehit olan Albay Gökhan Peker baba ocağı

Çatalca Nakkaş Köyünde tekbirlerle karşılandı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi

köy meydanına getirildi. Şehidin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Şehidin cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Berat Albayrak ve devlet erkanından çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Albay Gökhan Peker'in naaşı

kılınan namazların ardından köy mezarlığına defnedildi.



BALIKESİR ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit olan 13 askerden biriydi Yüzbaşı İlker Acar. Memleketi Balıkesir'de binlerce vatandaş karşıladı onu. Cenaze namazının kılınacağı camiye getirildi naaşı. Eşi ve annesi ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Cenazeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ'da katıldı. Şehit ailesinin acısını paylaştı.

Öğle ezanın okunmasının ardından kılınan Cuma namazı sonrasında hemşehrileri Şehit Yüzbaşı Acar için son görevini yerine getirdi. Binlerce vatandaşın yer aldığı cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı askeri tören ile Balıkesir Şehitliğinde toprağa verildi.



ANKARA'DAKİ ŞEHİT CENAZESİNE BAŞBAKAN DA KATILDI

47 yaşındaki Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un cenazesi ise Ankara'ya getirildi.

Şehidin cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım,

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Hulusi Akar'da katıldı.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Şehit albay gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



MERZİFON'A İKİ ACI BİRDEN DÜŞTÜ

Amasya'nın Merzifon ilçesine ise iki şehit ateşi birden düştü. Şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş ile şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Amasya Valisi Salih Işık, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşındı.

Türk bayrağına sarılı tabutları askeri manga eşliğinde götürülürken Pilot Üsteğmen Kesikbaş'ın

8 aylık hamile eşi Gizem Kesikbaş'ı şehidin silah arkadaşları yalnız bırakmadı.

Şehit Uzman Çavuş İncekar'ın karısı ise askeri üniformayla uğurladı eşini.

