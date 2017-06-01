Şırnak şehitlerine veda

Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollandı.

6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Tümgeneral Aydoğan Aydın

Albay Oğuzhan Küçükdemir

Albay Gökhan Peker

Yarbay Songül Yakut

Binbaşı Koray Onay

Yüzbaşı İlker Acar

Yüzbaşı Nuri Şener

Başçavuş Mehmet Erdoğan

Uzman Çavuş Zeki Koç

Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak

Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş

Başçavuş Fevzi Kıral

Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal