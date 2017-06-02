Şırnak şehitlerine hakaret eden şahıs tutuklandı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 13 askerle ilgili sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli yazılar paylaşan köşe yazarı ve Bodrum Çevre Platformu sözcüsü Ayhan Karahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 13 askerle ilgili sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli yazılar paylaşan köşe yazarı ve Bodrum Çevre Platformu sözcüsü Ayhan Karahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum'da yaşayan köşe yazarı Ayhan Karahan, iki gün önce yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak şehitler hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli yazılar paylaştı. Sosyal medya üzerinden yazıyı gören vatandaşlar, Karahan'a sert tepki gösterdi. Karahan'ın hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarının altına binlerce yorum yazılarak, ülkenin dört bir yanından tepki yağdı. Birçok kişi emniyet müdürlüğüne Karahan'ı şikayet etti. İddialara göre, bazı vatandaşlar Karahan hakkında suç duyurusunda bulunarak polislere, "ya sizi alın bu vatan hainini ya da biz almasını biliriz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkarılan Karahan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerince "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Karahan geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir protestoda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanmıştı.

(Eren Ayhan /İHA)