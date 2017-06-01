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Şırnak şehitlerine hakaret eden köşe yazarı gözaltında
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Şırnak şehitlerine hakaret eden köşe yazarı gözaltında

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 13 askerle ilgili sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli yazılar paylaşan köşe yazarı ve Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ayhan Karahan gözaltına alındı.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit düşen 13 askerle ilgili sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli yazılar paylaşan köşe yazarı ve Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ayhan Karahan gözaltına alındı.
Bodrum'da yaşayan köşe yazarı Ayhan Karahan dün gece yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak şehitler hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli yazılar paylaştı. Sosyal medya üzerinden yazıyı gören vatandaşlar Karahan için linç kampanyası başlattı. Hakaret ve nefret içerikli paylaşımların altına binlerce yorum yazılarak ülkenin dört bir yanından tepki yağdı. Birçok kişi emniyet müdürlüğüne Karahan'ı şikayet etti. İddialara göre bazı vatandaşlar Karahan hakkında suç duyurusunda bulunarak polislere "Ya siz alnın bu vatan hainin ya da biz almasını biliriz" ifadelerini kullandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkarılan Karahan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör ile mücadele ekiplerince "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından gözaltına alındı. Karahan'ın ilk ifadesinde hesabının hacklendiğini ifade ettiği öğrenildi. Bilişim uzmanları tarafından kapatılan hesap incelemeye alındı.
Öte yandan Karahan geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir protestoda Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmıştı.
(Eren Ayhan /İHA)

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