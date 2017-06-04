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Şırnak şehitlerimizin son fotoğrafı
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Şırnak şehitlerimizin son fotoğrafı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, bindikleri helikopterin kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Kazada şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile silah arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafın 31 Mayıs'ta akşam saatlerinde Şenoba Alay Komutanlığı'nda çekildiği öğrenildi.

Tümgeneral Aydın'ın ortada durduğu fotoğrafta, Jandarma Yarbay Songül Yakut (sağda), Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol (sağ 2), Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker (sol 3), Binbaşı Koray Onay (sol 2) ve Yüzbaşı İlker Acar (solda) bulunuyor.

Şırnak'ta 31 Mayıs'ta Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, 13 asker şehit olmuştu.

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