Şırnak şehitleri için tören

Şırnak'ın Namazdağı ve Sarıyayla mevkiinde yürütülen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Şırnak'ın Namazdağı ve Sarıyayla mevkiinde yürütülen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

Şırnak'ta yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik ve Jandarma Onbaşı Tuncay Zengin'in naaşı, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hançeri Sayat, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, korucular, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik ve şehit Jandarma Onbaşı Tuncay Zengin'in Türk bayrağına sarılı naaşları Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi.

Okunan duaların ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik Ankara'ya, şehit Jandarma Onbaşı Tuncay Zengin'in naaşı ise Giresun'a gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.

(Melih Yiğit / İHA)