Şırnak şehidinin evine dev Türk Bayrağı asıldı

Şırnak'ın Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Zengin'in acı haberi memleketi Giresun'daki ailesine ulaştı.

Şırnak'ın Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Zengin'in acı haberi memleketi Giresun'daki ailesine ulaştı.

Dereli ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında oturan aileye askeri yetkililer tarafından verilen şehidin acı haberi sonrası eve dev Türk bayrağı asıldı. Baba Sadullah Zengin'i askeri yetkililer sakinleştirirken anne Gülseren Zengin ise sağlık ekipleri ile komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan yetkililerden edinilen bilgilere göre, Şehidin naaşı yarın saat 10'da askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirilecek. Havaalanında düzenlenecek törenin ardından şehidin cenazesi Dereli ilçesine getirilerek düzenlenen askeri törenin ardından Taşlıca köyünde toprağa verilecek.

(Resul Yanbul / İHA)