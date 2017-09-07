07.09.2017 19:51 Sırbistan zorlanmadı

EuroBasket 2017'de Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda, Sırbistan, Belçika'yı 74-54 mağlup etti. EuroBasket 2017'de Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda, Sırbistan, Belçika'yı 74-54 mağlup etti.

Ülker Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Sırplar, ilk periyotu 18-13 önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibine karşı etkili olan Sırbistan, özellikle Macvan ve Bogdanovic'in yüksek performansıyla soyunma odasına 42-25'lık farklı skorla üstün girdi. Üçüncü periyotu da 56-36 önde noktalayan Sırplar, maçı da 74-54 kazanarak grubu 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.



