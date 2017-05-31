Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı yemin etti

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandar Vuçiç, parlamentoda düzenlenen törende yemin etti.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandar Vuçiç, parlamentoda düzenlenen törende yemin etti.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Aleksandar Vuçiç, parlamentoda düzenlenen törende yemin etti. Vuçiç, yemin töreninde yaptığı konuşmasında, Sırbistan'ın ciddi ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, bölgede Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya'nın yanı sıra Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'la işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bölge ülkelerinin kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu ve komşu ülkelerde durum kötüyken Sırbistan'da işlerin iyi gitmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Vuçiç, "Balkanlar çok cenaze gördü. Artık doğum zamanı. Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü koruyacağım lakin her zaman Kosovalı Arnavutlarla da görüşmeye devam edeceğim. Çünkü bu şekilde Sırpların menfaatlerini koruyabilir ve sulhu muhafaza edebiliriz" diye konuştu.

Vuçiç konuşmasında, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefine ilişkin hiçbir şüpheye yer olmadığını, aynı zamanda ülkesinin Rusya ile güçlü ilişkilerini de devam ettirmekten çekinmeyeceğini ifade etti.

