Sırbistan'dan Kosova ordusu planına tepki

Sırbistan, Kosova'nın kendi ordusunu kuracağını açıklayan Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye tepki gösterdi.

Sırbistan, Kosova'nın kendi ordusunu kuracağını açıklayan Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye tepki gösterdi.

Kosova Güvenlik Gücü'nün Kosova Ordusu'na dönüşümünü öngören kanuni düzenlemenin bölgede istikrarsızlığı artıracağını öne süren Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç, uluslararası toplumu Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'ye tepki göstermeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Taçi'nin Kosova Güvenlik Gücü'nün Kosova Ordusuna çevrilmesine ilişkin kanun taslağını dün Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli'ye sunmasının ardından Sırbistan'dan gelen tepkilerin dozunda da artış yaşanıyor. Sırp Devlet Televizyonu RTS, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç'in de konuya ilişkin olarak Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile hararetli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ülke liderleri arasında şiddetli tartışmaların yaşandığını duyurdu.

Uzun zamandır tartışılmakta olan Kosova Ordusu'nun kurulması konusu, Sırbistan'ın Kosova'ya gönderdiği provokatif mesajlar taşıyan tren ve devamında ortaya çıkan gerginlikte yapılan savaş tehditleri ile bir kez daha ülkenin ana gündem maddesi haline gelmişti. Kosova'yı halen kendi toprakları olarak gören Sırbistan yönetimi, Kosova'nın kendi ordusunu kurmasının kabul edilemez olduğunu ve bu yönde atılacak adımların Belgrad ve Priştine arasındaki görüşmelere darbe indireceğini savunuyor.

Kosovalı Sırp partileri ise parlamentoda Kosova Ordusu'nun kuruluşuna ilişkin değişiklikleri boykot etmeye devam edeceklerini açıkladılar.

(İbrahim Aydoğan / İHA)