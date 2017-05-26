Sırbistan'da cami yıkımına Müslümanlardan tepki

Sırbistan'da inşaat halindeki bir caminin yıkılmasına Müslümanlar yıkılan cami önünde namaz kılarak tepki gösterdi.

Sırbistan'da inşaat halindeki bir caminin yıkılmasına Müslümanlar yıkılan cami önünde namaz kılarak tepki gösterdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun ilçesinde Sırbistan İslam Birliği tarafından inşa edilen cami, inşaatın izinsiz olduğu iddiasıyla yıkıldı. Dün, belediye ekiplerinin camiyi yıkma girişimleri, bölge sakinlerinin tekbirler eşliğindeki pasif direnişi nedeniyle gerçekleştirilememişti. Müslüman vatandaşların tepkisi nedeniyle yıkımı ertelemek zorunda kalan Sırp yetkililer, cami inşaatını bugün sabah saatlerinde polis ve jandarmanın inşaatın bulunduğu sokağı kapatmasının ve yerleşkeye verilen elektriğin kesilmesinin ardından gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Sırbistan İslam Birliği, yetkililerin yıkımın gerçekleşmeyeceği konusunda söz verdiğini ancak inşaatı sabah saatlerinde yıktıklarını açıkladı. Bölgedeki Müslümanlar bugün Cuma namazını inşaatın bulunduğu sokakta kıldı.

Belgrad Müftüsü Mustafa Yusufspahiç, 45 yıldır Belgrad'da yaşadığını ve İslam Birliği'nin tek bir cami inşası için dahi izin alamadığını ifade etti. Sırbistan İslam Birliği'nin açıklamasına göre Sancak Müftüsü Hasib Sulyoviç ise Müslümanların Ramazan ayına girmeye hazırlandıkları bir günde Sırp yetkililerden hoşgörü ve anlayış beklentisi içerisindeyken nefret ve anlayışsızlık ile karşılaştıklarını söyledi. Sulyoviç, bu gelişmenin Müslümanlara kendi seçtikleri Sırbistan hükümeti tarafından indirilen yeni bir darbe olduğunu ifade etti.

Osmanlı döneminde 200'den fazla camiye ev sahipliği yapan ve Sırpça "Beyaz Şehir" manasına gelen ismini de beyaz camilerinden alan Belgrad'da bugün bir tek cami bulunuyor. Şehirdeki yegane cami olan Bayraklı Cami de ülkedeki İslam karşıtlığından nasibini almış ve cami 2004 yılında ateşe verilmişti. Osmanlı mirası tarihi cami, ancak 2012 yılında yeniden açılabilmişti.

(İbrahim Aydoğan / İHA)