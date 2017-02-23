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Sırbistan Başbakanından Bosna itirafı
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Sırbistan Başbakanından Bosna itirafı

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, 'soykırım davası' nedeniyle ülkesinin Bosna Hersek'le olan ilişkilerinin 22 yıl öncesine döndüğünü söyledi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, 'soykırım davası' nedeniyle ülkesinin Bosna Hersek'le olan ilişkilerinin 22 yıl öncesine döndüğünü söyledi.
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesi Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ve Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Mladen İvaniç ile Belgrad'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in de katıldığı toplantıda Sırbistan aleyhinde, Lahey'deki Uluslararası Mahkeme'de açılacağı duyurulan Srebrenitsa Soykırımı davasına karşı atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.
Bosnalı Sırp liderlerle görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Aleksandar Vuçiç, Bosna Hersek'le ortaya çıkan gerilimden ötürü Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç'i suçladı. Vuçiç, ülkesinin bölgede barış ve istikrarın muhafazası için çalışmaya devam edeceğini lakin aynı zamanda davaya cevap vererek bu hususta galip geleceğini ileri sürdü. Bosna Hersek'le ilişkilerin 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nın imzalandığı 22 yıl önceki şartlara geri döndüğünü söyleyen Vuçiç, "Görünüşe göre bazı insanlar geçmişte yaşamaya devam ediyor" dedi. Belgrad yönetiminin Sırbistan aleyhindeki dava hususunda takınılacak tavır konusunda Bosnalı Sırplara baskı yapmayacağını ileri süren Vuçiç, "Çünkü Sırp halkının menfaatlerini korumayı en iyi onlar biliyorlar" diye konuştu. Bosna Hersek'te bir milyondan fazla Sırp yaşadığını ve bunların davaya karşı olduklarını ifade eden Vuçiç, Sırbistan, Bosna Hersek ve Sırp Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne her zaman saygı göstermekle beraber Sırpların ve Sırbistan'ın aşağılanmasına izin vermeyeceğini belirtti.

NIKOLIÇ: "SIRBİSTAN HER ZAMAN BOSNA'DAKİ SIRPLARI DESTEKLEYECEK"
Ortak basın toplantısında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ise Bosnalı Sırp liderlerle yapılan toplantıların önümüzdeki dönemde de gerekli olacağını zira halihazırdaki durumun Bosna Hersek, Sırp Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'teki Boşnak ve Sırplar arasındaki ilişkilerinin geleceği hakkında kafa yormayı gerektirdiğini söyledi. Nikoliç, Sırbistan'ın her zaman Bosna Hersek'te yaşayan Sırplara destek olacağını ifade etti.

IVANIÇ: "SIRP HALKININ MENFAATLERİ İÇİN SIRBİSTAN'LA ORTAK HAREKET EDECEĞİZ"
Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Mladen İvaniç de önümüzdeki günlerde Sırbistan yönetimi ile günlük bazda istişarelerin devam edeceğini söyledi. İvaniç, "Sırp halkının menfaatleri için Sırbistan'la birlikte çalışıp beraber hamle üreteceğiz" dedi.

DODIK: "SOYKIRIM DAVASI İLE SIRP CUMHURİYETİ'Nİ ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYORLAR"
Sırbistan aleyhindeki dava kararının Saraybosna'daki Boşnak ve Müslümanların Sırplara duyduğu nefretin eyleme dönüşmüş hali olarak tanımlayan Sırp Cumhuriyeti (RS) Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Bakir İzetbegoviç'i "Bosna Hersek'in ışığını söndürmekle" itham etti. Davanın asıl gayesinin Sırp Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırma arzusu olduğunu ileri süren Dodik, "İzetbegoviç, Bosna Hersek'i temsil etmiyor. Kendisi sadece Sırplar ve Hırvatlar'ın da temsil hakkı bulunan kurumların bir kısmını temsil ediyor. Bu nedenle kendi başına karar alamaz" diye konuştu.
(İbrahim Aydoğan / İHA)

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