Sırbistan Başbakanından Bosna Hersek'e güvence

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Belgrad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç'e, Sırbistan'ın Bosnalı Sırplara yönelik politikalarıyla ilgili güvence verdi.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Belgrad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç'e, Sırbistan'ın Bosnalı Sırplara yönelik politikalarıyla ilgili güvence verdi.

Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde önceliğin barış, istikrar ve ortak altyapı projeleri olduğunu söyleyen Vuçiç, "Eğer kötü bir şekilde neticelenecek bir siyasi çatışmadan endişeniz varsa Sırbistan'ın böylesi durumu tersine çevirmek ve ülkelerimizin işbirliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını bilmenizi isterim. Sırbistan, Bosna Hersek'le iyi ilişkiler kurdu ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi bu ilişkileri yansıtır durumda. Bosna Hersek, ülkemizin üçüncü büyük ihracat adresi ve ikili ticaret her geçen yıl büyüyor" dedi.



"BOSNA HERSEK'E DEVLET, BOSNA HERSEK DAHİLİNDEKİ SIRP CUMHURİYETİNE İSE ETNİSİTE OLARAK BAKIYORUZ"

Basın mensuplarının Sırbistan'ın Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e yönelik Amerikan yaptırımlarını destekleme ihtimaline ilişkin sorusuna cevap veren Vuçiç, yaptırımlarla olumlu bir netice elde edilemeyeceğine inandığını söyledi. Bölgede Sırpların birbirleri arasında engeller koymasını arzu etmediğini de söyleyen Vuçiç, "Lakin Sırbistan'ın Bosna Hersek'e devlet, Sırp Cumhuriyeti'ne de Bosna Hersek dahilindeki bir etnisite olarak baktığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.



SARAYBOSNA-BELGRAD OTOYOLU İÇİN BOSNA HERSEK PARLAMENTOSUNUN KARARI BEKLENİYOR

Türkiye'nin Bosna Hersek-Sırbistan ilişkilerinin güçlenmesi ve bölgenin refahı için finansman teklif ettiği Saraybosna-Belgrad otoyolu projesinin de masaya yatırıldığı görüşmede Vuçiç, ülkesinin yolun inşasına başlanması için Bosna Hersek Parlamentosunun kararını beklediğini duyurdu.

Bosna Hersek ve Sırbistan'ın dış politikadaki ortak önceliklerinin AB üyeliği olduğunu söyleyen Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç ise, iki ülke arasındaki problemlerin çözümü için en güzel yolun diyalog olduğunu söyledi.

(İbrahim Aydoğan/İHA)