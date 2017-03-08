Sırbistan'a bir soykırım davası şoku da Makedonya'dan

Makedonya'da kilit konumundaki Arnavut partilerinin, koalisyona katılmak için öne sürdükleri şartlardan birinin de Sırbistan'a soykırım davası açılması olduğu ortaya çıktı.

Makedonya'da kilit konumundaki Arnavut partilerinin, koalisyona katılmak için öne sürdükleri şartlardan birinin de Sırbistan'a soykırım davası açılması olduğu ortaya çıktı.

Makedonya'da Arnavut partileri tarafından oluşturulan platformun koalisyon hükumetine katılmak için Arnavutça'nın resmi dil olarak kabul edilmesi ve Arnavut vatandaşların anayasal haklarının genişletilmesi gibi birçok talep vardı. Bu taleplerin yanı sıra Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev'den Sırbistan aleyhinde soykırım davası açılmasına destek vermesini de şart koştukları ortaya çıktı. Sırbistan basınında yer alan haberlere göre; platformu oluşturan en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği'nin (DUI) Sözcüsü Bujar Osmani, koalisyon için uzlaştıklarını bildirdi. SDSM'nin Sırbistan'ın gerçekleştirdiği Arnavut katliamlarının soykırım olarak tanınması için açılacak bir davaya destek konusunda da kendilerine destek sözü verdiğini duyurdu.

Makedonya'da Arnavut partileri ile koalisyon için uzlaşan SDSM'nin kuracağı hükumet, Arnavut partilerine verilen sözlerin ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehdit edeceği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov tarafından engellenmişti. SDSM ve Arnavut partileri tarafından teşkil edilecek hükumetin kurulabilmesi halinde Sırbistan, Bosna Hersek'in ardından bir ülke tarafından daha soykırım suçlaması ile dava edilmiş olacak.

Sırbistan aleyhinde Bosna Hersek tarafından tekrar açılması için müracaatta bulunulan soykırım davasının kaderi ise Lahey'deki uluslararası mahkemenin, Bosna Hersek'in Lahey'deki temsilcisi Sakib Softiç'in yetkilerine ilişkin incelemesinin ardından belli olacak. Mahkemenin Bosna Hersek tarafından 2002'de bu vazifeye atanan Softiç'in yetkisini tasdik etmesi halinde, Sırbistan aleyhindeki soykırım davası yeniden açılmış olacak.

(İbrahim Aydoğan / İHA)