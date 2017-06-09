Sırasına Beşiktaş atkısı ile karanfiller bırakıldı

Sancaktepe'de dün yaşanan minibüs dehşetinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe'nin arkadaşları bugün karne aldı. Talihsiz Efe'nin okul sırası ise arkadaşları tarafından karanfillerle donatıldı. Küçük Efe'nin sırasına konulan fotoğrafı ise Beşiktaş atkısı ile sarıldı.

Sancaktepe'de dün yaşanan minibüs dehşetinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe'nin arkadaşları bugün karne aldı. Talihsiz Efe'nin okul sırası ise arkadaşları tarafından karanfillerle donatıldı. Küçük Efe'nin sırasına konulan fotoğrafı ise Beşiktaş atkısı ile sarıldı.



Sancaktepe'de dün saat 17.30 sırlarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs bir eve dalmıştı. Dehşet veren kazada 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve 4 yaşındaki Elif Dursun hayatını kaybetmişti. Karne almasına bir gün kala hayatını kaybeden Efe'nin okulunda arkadaşları bugün karnelerini aldı. Talihsiz Efe'nin okul sırası ise arkadaşları tarafından karanfiller ve güllerle donatıldı. Küçük Efe'nin sırasına konulan fotoğrafı ise Beşiktaş atkısı ile sarıldı.



BELEDİYE EKİPLERİ ZARAR GÖREN EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPIYOR

Öte yandan duvarı çöken ve eşyaları parçalanan evde dehşetin izleri silinmeye çalışılıyor. Sabah erken saatlerde kazanın meydana geldiği sokağa gelen Sancaktepe Belediyesine bağlı ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Evde hasar gören noktaları tespit eden ekipler kırılan eşyaları da çıkararak bir araca yerleştirdi. Ekiplerin evdeki çalışmaları devam ederken acılı aileler de Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerini bekliyor.



Öte yandan, minik Efe'nin ortaya çıkan Beşiktaş formalı fotoğrafı yürekleri sızlattı. Beşiktaşlı Efe ve minik Elif için kazanın olduğu evin sokağına da taziye çadırı kuruldu.

(Cenk İşver /İHA)