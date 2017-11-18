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'Sıradan bir özürle geçiştirilemez'
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'Sıradan bir özürle geçiştirilemez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Norveç'teki NATO tatbikatına ilişkin, 'Yetkililerden Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'özür dileriz' olayı ile geçiştirilecek bir konu değildir' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Norveç'teki NATO tatbikatına ilişkin, "Yetkililerden Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'özür dileriz' olayı ile geçiştirilecek bir konu değildir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bu toplantı doğrudan beni ilgilendirmiyor. Ben taşeron işçisi değilim. İyi bir aylık alıyorum Türkiye standartlarına göre, aylığı da sizler ödüyorsunuz. Eğer bunun bilincinde olursak emeği geçinenlerin hak ettikleri parayı almaları için mücadele etmemiz zorunludur. Bu bilinci toplumun her kesimine bir şekliyle yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN YÖNETİCİLERİNE VE TARİHİNE HAKARET EDEMEZ"
Norveç'teki NATO tatbikatına değinen Kılıçdaroğlu, "Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz ve şiddetle eleştiririz. Şimdi bu yetkililerden Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'özür dileriz' olayı ile geçiştirilecek bir konu değildir. Bu konudaki duyarlılığımızı hem Türkiye'deki bütün yurttaşlarımıza hem NATO'ya hem bütün dünyaya duyurmak isteriz. Biz güçlü, itibarı olan bir devletiz. Biz, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Türkiye'ye yönelik eleştiriler olabilir, buna itirazımız yok ama hiç kimse Türkiye'nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu herkesin bilmesini isterim" açıklamasında bulundu.

"TAŞERON İŞÇİLİK, 21'İNCİ YÜZYILIN AYIBIYDI"
"Taşeron işçilik, 21'inci yüzyılın ayıbıydı" diyen Kılıçdaroğlu, "Köle ticareti, emek ticaretiydi. Buna karşı çıkmamız gerekiyordu. Anayasamızda hükümler var, sendikalaşma, örgütlenme, işçinin haklarının korunması var. Ama bir de bunların tamamen dışında özel bir alan var. İşçinin emeğinin sömürüldüğü, hiçbir hakkının olmadığı bir süreç var. 2002 yılında bize verilen bildiğimiz rakamlar 387 bin taşeron işçisi varken bugün bu sayı 2 milyonu aşmış durumda. Kimse rakamı bilmiyor. Bunlar 21'inci yüzyılın emek köleleridir. İş güvenceleri yok" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 2 BİN LİRA OLMASI GEREKİYOR"
Taşeron işçisinin ömür boyu asgari ücrete mahkum olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sendikalı olsa hakkını isteyecek. Yapılan bir araştırmada 'sendikalı olursam işimden atılırım' diye düşünenlerin oranı yüzde 80. 'Asgari ücret net bin 500 lira olacak' dedik. 'Parayı nereden bulacaksın?' dediler. Bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum; bir ay devletin müsteşarına, bakanına, başbakanına, cumhurbaşkanına versinler bin 400 lira ile bir ay geçinsin" değerlendirmesinde bulundu.

"YILBAŞINA KADAR KADROYU VERECEKSENİZ BU YAZILARI NİYE YAZIYORSUNUZ?"
Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bir konuya dikkat çekmek isterim; kadro vereceğiz diyorlar bugün çok sayıda kamu kuruluşlarından yazılar gidiyor, 'taşeron sözleşmelerini 3 yıl yapacaksınız' diye. Merak ediyorum, yılbaşına kadar kadroyu verecekseniz bu yazıları niye yazıyorsunuz? Sanıyorlar ki bizi kandıracaklar. Bizi asla kandıramazlar taşeron işçisi kadro alıncaya kadar bunun mücadelesini yapacağız."
Bundan sonraki toplantının örgütlenme üzerine olması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbe hukukunun sendikalaşma açısından getirdiği bütün yasakları kaldırmalıyız" dedi.

"BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE DE FAİZİ SIFIRLA KARDEŞİM"
Faizlerle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "620 milyar lira ödüyorsunuz sonra çıkıp diyorsunuz ki 'efendim biz faizlerden şikayetçiyiz.' Sanki bu faizleri ödeyen Fransız hükümeti. Başka bir hükümet. Bu kadar büyük faizi ödüyorsunuz ödediğiniz faizden şikayet ediyorsunuz. Bırakın hükümeti o zaman. Bırakın hükümeti göreceksiniz işçi nasıl geçinir, taşeron işçisine kadro nasıl verilir, Türkiye'ye huzur nasıl gelir ve insanlar barış içinde kendi ülkelerinde nasıl onurlu yaşarlar bunu göstermek istiyoruz. Faizden, Merkez Bankasından şikayet etmek. Merkez Bankasına atamayı siz yapmadınız mı? Bir Kanun Hükmünde Kararnameyle de faizi sıfırla kardeşim. Elinden tutan mı var? Yapamıyorsan şikayet etmeyeceksin. Şikayet ediyorsan o şikayeti çözecek makamdasın, oturursun çözersin" ifadelerini kullandı.
Taşeron işçi sorununun onlarca yıldır kanayan bir yara olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçisi 21'inci yüzyılın kölesi değil, taşeron işçisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu bir bireyi olmak zorundadır. İkinci sınıf vatandaş değil, birinci sınıf vatandaşı olmak zorundadır" dedi.
Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız da birer konuşma yaptı.
(Pelin Üzek Kılıç - Emre Yüzügüldü/İHA)
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