28.12.2016 18:28 Sinoplu gazi baba ocağında

Hakkari Çukurca'da yapılan hain terör saldırısında gazi olan Eren Ergüner, Ankara'daki tedavisinin ardından bugün memleketi Sinop'un Erfelek ilçesine getirildi. Hakkari Çukurca'da yapılan hain terör saldırısında gazi olan Eren Ergüner, Ankara'daki tedavisinin ardından bugün memleketi Sinop'un Erfelek ilçesine getirildi.



Erfelek'te müezzin Bahattin Ergüner'in oğlu Eren Ergüner, 29 Ekim'de Hakkari Çukurca'da Jandarma Karakoluna yapılan ve üç şehit verilen hain saldırıda gazi olmuştu. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanan Gazi Eren Ergüner, bugün ambulansla baba ocağı Erfelek'e getirildi.



Gazi için ilçede karşılama töreni düzenlendi.

