29.12.2016 08:02 Sinop'ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



İstanbul'dan Sinop'a gelen 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Kargı Saraydüzü yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. Tarlaya uçarak ağaca çarpan otobüste bulunan yolculardan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

