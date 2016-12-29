29.12.2016 09:07 Sinop'ta otobüs kazası: 3 ölü, 25 yaralı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 25 kişi yaralandı. Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sinop'a gelen 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Kargı Saraydüzü yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle kaza yaptı. Tarlaya uçarak ağaca çarpan otobüste bulunan yolculardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



