Sınırlarda bin 183 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 121, Türkiye'den çeşitli ülkelere geçmeye çalışan 62 kişi olmak üzere toplam bin 183 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 121, Türkiye'den çeşitli ülkelere geçmeye çalışan 62 kişi olmak üzere toplam bin 183 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından 24 Haziran'da icra edilen çalışmalar neticesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 87 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte bir adet araç ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 34 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 48 şahıs yakalandı. Bulgaristan sınırında ise Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı.

