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Sınırlarda bin 140 kaçak yakalandı
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Sınırlarda bin 140 kaçak yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırlarda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 140 kaçağın yakalandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırlarda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 140 kaçağın yakalandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından 13 Şubat 2017 tarihinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 9 şahsın ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi. Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan 53 şahsın yakalandığı, şahıslarla birlikte 79 adet spor ayakkabının ele geçirildiği ifade edildi. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 73 şahıs ve İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 1 şahsın yakalandığı bildirildi.
(Abdullah Sarıca / İHA)
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