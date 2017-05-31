Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Şanlıurfa'da sınırı geçen PKK/PYD üyesi bir terörist jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'da sınırı geçen PKK/PYD üyesi bir terörist jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kobani kentinden Türkiye'ye geçmeye çalışan bir terörist yakalandı. Sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alınan E.D. isimli şahıs jandarma karakoluna götürüldü.
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