09.02.2017 12:12 Sınırda yakalanan Çekyalılara 15 yıla kadar hapis istemi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Gümrük Kapısı yakınlarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 Çekya vatandaşı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Gümrük Kapısı yakınlarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 Çekya vatandaşı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şırnak'ta Habur Gümrük Kapısı yakınlarında yakalandıktan sonra tutuklanan Çekya vatandaşları Marketa Vselichova ve Miroslav Farkas hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çekya vatandaşlarının 13 Kasım 2016'da Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısından terör örgütlerine katılmak üzere Irak ülkesine geçeceklerinin ihbarı üzerine tutuklandığı belirtildi. Vselichova ve Farkas'ın yapılan araştırmalar neticesinde silahlı terör örgütünün Suriye'de faaliyet yürüten silahlı kanadı olan YPG'nin hiyerarşik yapısına bağlı ve üyesi olduklarının belirlendiği kaydedilerek, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

(Melih Yiğit/İHA)

