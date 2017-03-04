Sınırda rejime ait uçak düştü

Türkiye-Suriye sınırında Suriye rejimine ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Türkiye-Suriye sınırında Suriye rejimine ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında saat 18.30 sıralarında Suriye rejimine ait MİG-21 savaş uçağı yaşanan arıza nedeniyle düştü. Uçağın pilotu düşmeden önce Türk tarafına arızayı bildirdikten sonra paraşütle atlayarak kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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