Sınırda özel güvenlik bölgesi ilanı

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan bölge, 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan bölge, 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Gaziantep Valiliğin'den yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.Buna göre 20 Şubat 2017 – 06 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.

