Sınırda askeri hareketlilik sürüyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye'ye gönderildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye'ye gönderildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından ele almasından sonra da Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürerken, iş makineleri Suriye'ye gönderildi. Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey (RAİ) El Bab tarafına askeri araçların gidişi sürüyor. El Bab tarafındaki askeri birliklerin tüm ihtiyaçlarının Elbeyli ilçesinden karşılandığı bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)