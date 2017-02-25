Sınırda askeri hareketlilik

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri desteğinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmesine rağmen Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürüyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri desteğinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmesine rağmen Elbeyli ilçesi ve sınır hattındaki askeri hareketlilik sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatının 186'ıncı gününde Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik sürerken, hem Elbeyli kent merkezinde hemde sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatının koordinasyonunun yürütüldüğü Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey (RAİ) El Bab tarafına askeri araçların gidişi gelişi sürüyor. El Bab tarafındaki askeri birliklerin tüm ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor.

(Mehmet Ali Dağ / İHA)