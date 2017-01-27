Sınıra tank sevkiyatı sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan çıkan 2 adet M60 T tipi tank, jandarma eskortluğunda sınır hattına doğru yola çıktı. Kısa namlulu tankların, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda kullanılması bekleniyor.

Kısa namlulu olması nedeniyle genellikle önündeki engel ve setlerin kaldırılmasında kullanılan tankların, operasyonlarda piyadelerin önünde yer alarak, tehlikeli görülen hedef ve unsurlara atış yaparak yolu açması nedeniyle de tercih edildiği öğrenildi.

(Lider Olgun - Orhan Erkılıç / İHA)