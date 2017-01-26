Sınıra fırtına obüs topları sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden El Bab tarafına fırtına obüs topları sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden El Bab tarafına fırtına obüs topları sevk edildi. Fırat Kalkanı Harekatının 156'ncı gününde batı illerinden getirilen fırtına obüs topları, harekatın yönetildiği Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesine gönderildi. Obüs toplarının geçişi sırasında geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de eşlik etti. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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