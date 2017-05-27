Sınır kapısında 36 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 720 bin TL olan 36 kilo 124 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 720 bin TL olan 36 kilo 124 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında İran'dan gelerek İngiltere'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük sahasına giriş yapan ve muhtelif mobilya malzemesi taşıyan tır'da şüpheli yoğunluğun tespit edilmesi üzerine ARİ isimli Narkotik Detektör Köpek marifetiyle yapılan aramada; 35 sehpa tablası cinsi eşyaya saklanmış 720 bin TL değerinde 36 kilo 124 gram Afyon sakızı ele geçirilmiştir" denildi.
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