Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatillerini yurt dışında geçirmek vatandaşlar, sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapmak için bekleyen vatandaşlar, yoğunluğun bayram tatili nedeniyle olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı tatillerini yurt dışında geçirmek vatandaşlar, sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçiş yapmak için bekleyen vatandaşlar, yoğunluğun bayram tatili nedeniyle olduğunu söyledi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı kara sınır kapısı Pazarkule'de, 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yunanistan'a açılan sınır kapısından çıkış yapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, yoğunluğun bayram nedeniyle olduğunu belirtti.



"BAYRAMLARDA EKSTRA ÖNLEM ALINMALI"

Pazarkule Sınır Kapısı'nda her iki çıkış kapısının da aktif olmasına rağmen, uzun araç kuyrukları ve bekleme sürelerinin artması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle bayram tatili gibi özel dönemlerde yetkililerin, ekstra önlem alması gerektiğini savunan araç sürücüleri, hava sıcaklığının da yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.



SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda da yoğunluk yaşanırken, küçük araç kuyruğunun 3 kilometre, tır kuyruğunun ise 17 kilometre civarında olduğu öğrenildi. Bulgaristan'a açılan bir diğer kara sınır kapısı Hamzabeyli'de ise 8 kilometre tır kuyruğu oluştu. Gümrük yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğunun Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurlarının yetersiz olması ve yavaş işlem yapmasından kaynaklandığını kaydedildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)