Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Singapur-Malezya-Afganistan'da temaslarda bulunacak.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Singapur-Malezya-Afganistan'da temaslarda bulunacak.

Bakan Işık, ilk olarak Singapur'daki Shangri-La Diyalog olarak da adlandırılan Asya Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. 30'a yakın ülkenin savunma bakanları ve askeri yetkililerinin katılacağı toplantılarda Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik konuları ele alınacak. İlk gün (2 Haziran) Bakan Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James MATTIS ile görüşecek. Bakan Işık, 3 Haziran Cumartesi günü başlayacak Asya Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

Bakan Işık, "ABD ve Asya-Pasifik Güvenliği" konulu birinci oturuma ve "Kurallar Temelinde Kurulu Bölgesel Düzeni Korumak" konulu ikinci oturuma katıldıktan sonra Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

"Asya-Pasifik"te Kriz Yönetimiyle İlgili Yeni Sınamalar" konulu üçüncü Oturum sonrasında da Bakan Işık, Kore Cumhuriyeti, Avustralya, Yeni Zelanda Japonya, Singapur savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Zirvenin ikinci günündeki Bölgesel Güvenlik Konusunda Ortak Zemin Bulma" konulu dördüncü oturum ve "Küresel Tehditler ve Bölgesel Güvenlik" konulu beşinci oturumun soru cevap bölümünde Bakan Işık söz alacak.

Programın Malezya ayağındaysa ise Bakan Işık, Malezya Savunma Bakanı Hishamuddin Husseni ile baş başa görüşecek. Malezya-Türkiye heyetler arası görüşme gerçekleştirildikten sonra bakan Işık Afganistan'a geçerek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edecek. Bakanı Işık burada personel ile birlikte iftar yemeğine katılacak.