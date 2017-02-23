Singapur'da atık tesisinde patlama

Singapur'da, bir atık tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Singapur'da, bir atık tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Singapur'da bir atık tesisinde patlama meydana geldi. Singapur Sivil Savunma Birliği, yangının ECO Özel Atık Yönetiminin adresi olan 23 Tuas View Circuit'te meydana geldiğini söyledi. Singapur Sivil Savunma Birliği, yangının kontrol altına alındığını ve yangının nedenini araştırdıklarını bildirdi. Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

