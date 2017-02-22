Sinema yeni kral ve kraliçelerini arıyor

Bir dönemin efsane dergileri 'Ses' ve 'Hayat' tarafından 60'lı, 70'li yıllarda sinemanın kral ve kraliçesinin seçildiği yarışmalar tekrar hayata geçiyor. Bu kapsamda tertip edilen 'Sinema Güzeli Yarışması', Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bir dönemin efsane dergileri "Ses" ve "Hayat" tarafından 60'lı, 70'li yıllarda sinemanın kral ve kraliçesinin seçildiği yarışmalar tekrar hayata geçiyor. Bu kapsamda tertip edilen "Sinema Güzeli Yarışması", Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Nostaljik yarışma öncesi düzenlenen basın toplantısında jüri üyeleri yapımcı Şükrü Avşar, Mehmet Yiğit Alp, Çağrı Bingüller, Güler Nalbantoğlu, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, oyuncu Tamer Karadağlı, oyuncu Şoray Uzun, sanatçı Ömür Gedik ve şarkıcı Kendi, yarışmanın detayları hakkında bilgi verdi. Final gecesinde sahne alacak olan şarkıcı Elif Kaya ve kamp süresince yarışmacılara psikolojik destek verecek olan Uzman Psikolog Esra Özkeçeci de toplantıda yer aldı. 22 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek yarışmada dereceye giren genç yetenekler dizi ve filmlerde rol alacak.

Basın toplantısında jüri üyeleri aradıkları yüzler için kriterlerini açıkladı. Oyuncu Tamer Karadağlı, "Sadece güzel ve yakışıklı olmaları yeterli değil" dedi. Sanatçı Ömür Gedik ise, "Kültürlü olmaları çok önemli" diye konuştu.



"ÇAPAKLARINI TEMİZLEYECEĞİZ""

Jüri üyelerinden oyuncu Tamer Karadağlı, sektöre yetenekli yüzler kazandırma fikri ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu fikrin çıkış amacı televizyon ve sinema sektörüne yeni yüzler kazandırmak, belli eğitimleri de verebilmek. Sadece birinci olmakla iş bitmiyor. Kamera önüne geçince neler yapabiliyorlar. Onların yeteneklerini geliştirmek ve çapaklarını temizlemek buradan yola çıkıldı. Önemli olan yeni birilerinin gelmesi değil, yeni birilerinin gelip kalıcı olabilmesi. Çok fazla insan var. Çok yakışıklı çocuk, çok güzel kız var ama birazda eğitimini alarak kamera önünde ne yapmaları gerektiğini bilerek yaparlarsa işlerini, o işe de bir faydaları olmuş olur. Sadece güzel ve yakışıklı olmaları değil, duruşları, tavırları, bu işi ne kadar yapmak istedikleri pek çok şey var aslında" dedi.



"YARIŞMACILARI DİDİKLEYECEĞİM"

Jüri üyesi olan şarkıcı Kendi, yarışma gecesi şarkılarıyla da sahnede alacak. Kendi, kamp sürecinde yarışmacıların yanında olacağını ve onlarla birebir ilgileneceğini belirterek, "Çok iddialı olacak. 14 kadın, 14 erkek bir kampa girecekler. Çok çalışacaklar. Bununla ilgili diksiyon, oyunculuk eğitimi alacakları zor bir süreç olacak. Bende kampları teker teker ziyaret edeceğim. Jüri olduğum için de değerlendirip notlar alacağım. Ben özel olarak didikleyeceğim. Çok özveri gereken bir iş. Yetenekli olan, azimli ve hırslı olan kazanır. Bence o yüzden teker teker inceleyeceğim" diye konuştu.



"ÖZGÜVEN VE ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yarışmacıların ruh sağlığını gözlemleyerek, onlara psikolojik destek verecek olan Uzman Psikolog Esra Özkeçeci, kamp süresinde aldığı notları jüri üyeleri ile paylaşacak. Psikolog Özkeçeci, yarışmacıların özgüveninin ve enerjisinin belirleyici faktör olduğuna dikkat çekerek, "Bir nostalji organizasyonu. Yarışmacıların kendilerine olan güvenleri ile ilgili yapmamız gereken bir takım özgüven çalışmaları var, o konularda destek olmaya çalışacağım. Bu yarışmadan çıktıktan sonra finalistlerimiz hangi projelerde yer alacaklar? Bunun için uygun yapıya sahipler mi? Bunları araştıracağız. Onların kamp süresince yanında olacağım. Onları hafifletmiş ve rahatlamış bir şekilde yarışmaya hazırlayacağım. Kişinin özgüveni ve enerjisi çok önemli. Bu yarışmadan çıktıktan sonra hayatları değişecek. Onlar sadece jüri önünde oldukları akşam seçilmeyecekler. Ben kamp süresinde notlar alacağım ve jüri üyeleri ile paylaşacağım "dedi.



"KUVVETLİ BİR YARIŞMA GELİYOR"

Sanatçı Ömür Gedik, yarışmada jüri üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gedik, kral ve kraliçe olma yolundaki yarışmacılar arasında en belirleyici faktörün kültür ve bilgi birikimi olduğuna dikkat çekti. Ömür Gedik, "Genellikle güzellik yarışmalarından çıkıyordu sinema ve dizi sektörünün beslendiği damarlar. Şimdi çok daha kuvvetli bir yarışma geliyor. Sinemaya giren bütün filmleri izliyor, böyle bir açığın olduğunu fark ediyordum. Bu açıdan iyi bir besin damarı olacak diye düşünüyorum. Benim kriterlerim arasında kültürlü olması ve sinema bilgisi olması çok önemli. Yarışmacıların hayat görüşleri derin olmalı. Sadece rol kesmek değil. Biraz da dolu insan olmaları gerekiyor. Arka Sokaklar benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Kendimi izlemek çok hoşuma gitti. Teklif gelirse değerlendiririm, çok isterim. Jürideyim ama sahne de alacağım" diye konuştu.

Ömür Gedik, basın mensuplarının "Yeni projeleriniz var mı?" sorusu üzerine, "Lübnanlı bir sanatçıyla ortak bir çalışmamız var. Ben Arapça şarkı söyleyeceğim, o Türkçe şarkı söyleyecek" dedi.



"SİNEMA KENDİ KADROSUNU OLUŞTURMALI"

Yarışmanın jüri başkanı olan yapımcı Şükrü Avşar, sinema sektörünün kendi oyuncu kadrosunu oluşturmak için çalışacaklarını belirterek, "Şuan sinemamız televizyondan besleniyor. Gönül ister ki sinema kendi oyuncularını ve kendi kadrosunu oluştursun. Böyle bir yarışmanın Türk sinemasına büyük faydası olacak. Umarım bu yıllarca sürer" dedi.



AVRUPA ELEMELERİ DE YAPILDI

Organizasyon Komitesi Başkanı Atilla Kaplakarslan, "8-10 Şubat'ta Berlin'de Avrupa elemesini yaptık. Avrupa'daki kız ve erkeklerimiz arasından iki kız, iki erkeği direkt finale seçtik. Yani 12 Mart'ta İstanbul'da yapılacak olan ana canlı seçmeye direkt iki kız, iki erkek finale getirdik. Avrupa için 150 başvurumuz vardı. Fakat Türkiye genelinde şuana kadar 423 son başvuru oldu" dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Atilla Kaplakarslan, yarışmacıların üç skeç için hazırlanacaklarını söyledi. Kaplakarslan, "Yarışmacılar üç tane skeç sergileyecekler. Bu skeçler kostümlü olacak. Bir tanesi Muhteşem Yüzyıl, bir tanesi Türk sinemasından kesitler ve diğeri de Bizans dönemini yansıtan bir skeç olacak. Oyuncu koçları kamp süresinde yarışmacıları eğitecekler" diye konuştu.



SON BAŞVURU TARİHİ 4 MART

www.sinemaguzeli.com sayfasına girip kayıt formunu doldurarak fotoğraf elemesini geçen adaylar, 12 Mart'ta ön jüri tarafından elemeden geçecek. Eleme sonrasında kampa giren 14 kadın ve 14 erkek yarışmacı, oyunculuk, imaj, zarafet, yürüyüş, koreografi dersleri alarak gala gecesine hazırlanacak. Yarışmada ilk üçe giren isimler, jürideki yapımcıların projelerinde rol alacaklar. 1'inci seçilen kadın yarışmacı yaz döneminde KKTC'de düzenlenecek olan 12. Miss Fashion TV International Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Son başvuru tarihi 4 Mart Cumartesi saat 18.00. Başvuru yapmak isteyen adayların 17 -24 yaş arasında olmaları ve erkeklerin en az 1.78, kadınların en az 1.70 boyunda olmaları gerekiyor.



YARDIMLAR NUSAYBİN'E

Yarışmanın Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Türk Kızılayı, Engelsiz Yaşam Vakfı ve MNG Kargo işbirliğiyle Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezindeki 6-16 yaş grubu kız ve erkek çocukları için gala gecesine katılanlardan yanlarında kitap, spor ayakkabı ve eşofman takımı gibi eşyalar getirmelerini talep edilerek toplanan eşyalar Nusaybin'e gönderilecek.

(Fatih Gavuz - Gizem Özdemir / İHA)