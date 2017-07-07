Sinema destek başvuruları artık E-Devlet üzerinden yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5224 sayılı 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde sinema sektörüne sağlanan destekler için yapılan başvurular bugünden itibaren 'E-Devlet' üzerinden yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde sinema sektörüne sağlanan destekler için yapılan başvurular bugünden itibaren "E-Devlet" üzerinden yapılacak.

Sinema alanında Türkiye'de tek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı fonu ile animasyon film, araştırma ve geliştirme, belgesel film, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen, kısa film, senaryo ve diyalog yazımı, uzun metrajlı kurgu film yapımı ve yapım sonrası türlerinde destek veriliyor. Çok yoğun ilgi gören alanda yılda bin 500'ün üzerinde proje başvurusu alınıyor. Başvuruların online alınması amacıyla Bakanlık tarafından artık aynı anda 8 başvuru işlemi birden E-Devlet kapısı üzerinden kullanıcıların erişimine açılıyor. En üst seviye siber güvenlik önlemleri ile yürütülecek işlemler, başvuru sahiplerinin iş yükünü de önemli ölçüde azaltacak.



SİNEMA SEKTÖRÜNE 11 YILDA 176 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Sinema sektörüne devlet desteği, 2005 yılında yürürlüğe giren 5224 sayılı Sinema Kanunu ile yeni bir boyuta kavuştu. 1990-2004 yılları arasında sinema sektörüne aktarılan destek 5,7 milyon dolar iken, 2005-2016 arasında bu tutar 176 milyon dolara ulaştı. Sektöre aktarılan desteklerle birlikte üretimde de önemli bir artış meydana gelerek, 2004 yılında 18 olan gösterime giren yerli film sayısı 2016 yılında 135'e yükseldi. 2004 yılında 29,7 milyon olan izleyici sayısı ise 2016 yılında 58,2 milyona ulaştı. Yerli filmlere olan ilgi üst seviyeye çıkarken, ülkemiz yüzde 53 yerli film izlenme oranı ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fransa'da ise bu oran yüzde 35 düzeyinde.

2017 yılında 30 uzun metraj film projesine 25,6 milyon TL, araştırma ve geliştirme, kısa, belgesel, animasyon film ve senaryo yazım türlerinde 166 projeye 6 milyon 540 bin TL olmak üzere toplam 32 milyon 140 bin TL'lik rekor destek sağlandı.

