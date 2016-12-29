29.12.2016 14:57 Sincik'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.



Hava sıcaklığının gece -5 dereceye kadar düştüğü Sincik ilçesinde sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dün gece saatlerinden itibaren ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tip etkili olurken ilçe merkezinde karla karışık yağmur etkili oldu. Gece etkili olan yağış bugün sabahın erken saatlerinde yerini sise bıraktı. İlçe merkezine öğrenci servisi yapan sürücüler yolda güçlükle ilerleye bildi.

