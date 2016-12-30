30.12.2016 10:25 Sincanlı sporcular yüzleri güldürdü

Güreş ve futbolda başarılarını madalya ve kupalarla taçlandıran Sincanlı sporcular, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Güreş ve futbolda başarılarını madalya ve kupalarla taçlandıran Sincanlı sporcular, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti.



Sincan Belediyesporlu güreşçiler, grekoromen alanında önemli bir başarıya imza attı. Minik güreşçiler Atatürk'ü Anma Güreş Turnuvası'nda bronz madalya aldı. Yıldızlar takımı ise Koca Yusuf'u Anma Turnuvası'nda serbest dalda bronz madalya alırke,n takım halinde birinci oldu. Futbol alanında da Sincan Belediyespor altyapı takımları Ankara Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sincan Belediyespor U15 futbol takımı, 14 maçtan 11 galibiyet elde ederek görkemli bir çıkış yakaladı. U 17 futbol takımı ise 14 maçtan 10 galibiyetle ayrıldı. Böylelikle Sincan Belediyespor U15 ve U17 takımları Ankara Şampiyonası'na girmeye hak kazandı. Elde ettikleri başarılarla yüzleri güldüren sporcular, madalyalarını alınca Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Ferhat Öksüz ile birlikte Sincan Belediye Başkanı Tuna'yı ziyaret etti. Ziyarette minik sporcuların madalyalarını Tuna'ya hediye etmek istediklerini ifade eden Öksüz, "Başkanımızın her an desteğini yanımızda hissetmek bizi ve sporcularımızı oldukça mutlu ediyor" dedi.



Kendisine verilmek istenen bu anlamlı ödül için gençlere teşekkür eden Tuna, "Gençlerimizin başarıları bizim için gurur verici. Ankara Şampiyonası'nda da aynı başarıyı bekliyoruz. Madalyalarınız yalnız sizlerin değil tüm Sincan halkınındır" diye konuştu.

