11.11.2017 14:14 Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan oldu

Ankara Büyükşehir Başkanlığına seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna'dan boşalan Sincan Belediye Başkanlığına, Murat Ercan seçildi. AK Parti'nin tek adayı olan Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu. Ankara Büyükşehir Başkanlığına seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna'dan boşalan Sincan Belediye Başkanlığına, Murat Ercan seçildi. AK Parti'nin tek adayı olan Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın ardından Sincan Belediye Başkanlığına Murat Ercan aday olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğini alan Ercan, tek aday olarak seçime girdi. Sincan Belediye Meclisinde gerçekleşen seçime bütün meclis üyeleri katıldı. Vatandaşların ve basının yoğun ilgi gösterdiği seçime ayrıca; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Genel Merkez Yöneticisi Alaadin Varol ve AK Parti Sincan İlçe Başkan Vekili Soner Arslanargunda katıldı. Ortak önerge ile aday gösterilen Murat Ercan; kullanılan 37 oydan 35 oy alarak Sincan'ın yeni Belediye Başkanı oldu.



"BÜTÜN GAYRETİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Seçim sonrası konuşma yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kendisine destek veren AK Parti'li ve MHP'li Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Hep beraber çalışılacağının vurgusunu yapan Başkan Ercan "Üzerime aldığım sorumluluğun ne kadar ulvi ve zor bir görev olduğunun farkındayım. İnşallah her beraber ortak akıl ve dayanışma ile Sincan'ımızda büyük bir sinerjiyle hizmet edeceğiz. Halkımızın teveccühünü kazanmak için bütün gayretimizle çalışacağız" diye konuştu.



SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı. Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.



