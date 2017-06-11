Sınava geç kalan öğrenci her şeyi denedi ama...

LYS sınavının 2. oturumu bugün başladı. Sınava girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın ederken, sınava geç kalan bir öğrenci ise duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkıp içerideki görevlilere seslenmek istedi.

LYS sınavının 2. oturumu bugün başladı. Sınava girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın ederken, sınava geç kalan bir öğrenci ise duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkıp içerideki görevlilere seslenmek istedi.

LYS sınavının 2. oturumu saat 10.00 itibariyle başladı. Sınav öncesi aileleriyle birlikte okul bahçesinde bekleyen üniversite adayları sınav saati gelince sınıflara alınmaya başladı. Sınavda ter dökecek olan bazı üniversite adaylarının aileleri okulun bahçesinde dua ederken, bazı adaylarında sınava girmeden önce anne ve babasına sarıldığı görüldü. Sınav saati yaklaştığında ise okul bahçesinde bekleyen aileler görevliler tarafından okulun bahçesinden dışarıya çıkartıldı. Sınava 15 dakika kala bütün kapılar kapanırken, sınava geç kalanlar koşarak sınıflara gitti.



DEMİR PARMAKLIKLARA TIRMANDI

Sınava 15 dakika kapıların kapanmasının ardından görevliler, sınava geç kalan adayların içeri alınmayacağını söyledi. LYS sınavına geç kalan bir öğrenci ise sınava alınmayınca demir kapıya vurarak içeri girmek istedi. Sesini kapıdaki görevlilere duyurmak isteyen aday daha sonra demir parmaklıklara tırmandı. Elinde sınava giriş kağıdı ile bekleyen öğrenci bütün ısrarlarına rağmen sınava alınmadı. Daha sonra sınav için geldiği okul önünde arabaya binerek oradan uzaklaştı.

(Selim Bayraktar / İHA)