Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sınava geç kalan öğrenci her şeyi denedi ama...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sınava geç kalan öğrenci her şeyi denedi ama...

LYS sınavının 2. oturumu bugün başladı. Sınava girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın ederken, sınava geç kalan bir öğrenci ise duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkıp içerideki görevlilere seslenmek istedi.

LYS sınavının 2. oturumu bugün başladı. Sınava girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın ederken, sınava geç kalan bir öğrenci ise duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkıp içerideki görevlilere seslenmek istedi.
LYS sınavının 2. oturumu saat 10.00 itibariyle başladı. Sınav öncesi aileleriyle birlikte okul bahçesinde bekleyen üniversite adayları sınav saati gelince sınıflara alınmaya başladı. Sınavda ter dökecek olan bazı üniversite adaylarının aileleri okulun bahçesinde dua ederken, bazı adaylarında sınava girmeden önce anne ve babasına sarıldığı görüldü. Sınav saati yaklaştığında ise okul bahçesinde bekleyen aileler görevliler tarafından okulun bahçesinden dışarıya çıkartıldı. Sınava 15 dakika kala bütün kapılar kapanırken, sınava geç kalanlar koşarak sınıflara gitti.

DEMİR PARMAKLIKLARA TIRMANDI
Sınava 15 dakika kapıların kapanmasının ardından görevliler, sınava geç kalan adayların içeri alınmayacağını söyledi. LYS sınavına geç kalan bir öğrenci ise sınava alınmayınca demir kapıya vurarak içeri girmek istedi. Sesini kapıdaki görevlilere duyurmak isteyen aday daha sonra demir parmaklıklara tırmandı. Elinde sınava giriş kağıdı ile bekleyen öğrenci bütün ısrarlarına rağmen sınava alınmadı. Daha sonra sınav için geldiği okul önünde arabaya binerek oradan uzaklaştı.
(Selim Bayraktar / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
LYS-1 matematik sınavı sona erdi
2 yaşındaki çocuğa kreşte darp
FETÖ davalarında 50 bin 402 tutuklama
'İsrail Ramazan'da bile saldırıyor'
Kosova erken seçim için sandık başında
63 yaşında LYS'ye girdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudiler Erdoğan skandalı!
Suudiler Erdoğan skandalı!
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
İngiltere'de seçim şoku! Arka arkaya istifa ettiler
İngiltere'de seçim şoku! Arka arkaya istifa ettiler
Tanju Çolak gözaltına alındı
Tanju Çolak gözaltına alındı
Katar'dan Donald Trump'a cevap
Katar'dan Donald Trump'a cevap
Bakan Kaya: Yaptıklarının bedelini ödemeden bize huzur yok
Bakan Kaya: Yaptıklarının bedelini ödemeden bize huzur yok
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
LYS-1 matematik sınavı sona erdi
LYS-1 matematik sınavı sona erdi
2 yaşındaki çocuğa kreşte darp
2 yaşındaki çocuğa kreşte darp
FETÖ davalarında 50 bin 402 tutuklama
FETÖ davalarında 50 bin 402 tutuklama
'İsrail Ramazan'da bile saldırıyor'
'İsrail Ramazan'da bile saldırıyor'
Kosova erken seçim için sandık başında
Kosova erken seçim için sandık başında
63 yaşında LYS'ye girdi
63 yaşında LYS'ye girdi
Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
Ultrason anne yada bebek için zararlı mı ?
Ultrason anne yada bebek için zararlı mı ?
Suudi Arabistan, Katar krizini Mekke'ye taşıdı
Suudi Arabistan, Katar krizini Mekke'ye taşıdı
Sınava geç kalan öğrenci her şeyi denedi ama...
Sınava geç kalan öğrenci her şeyi denedi ama...
İran: Tahran saldırılarının planlayıcısı bugün öldürüldü
İran: Tahran saldırılarının planlayıcısı bugün öldürüldü
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English