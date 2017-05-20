Sinan Oğan'dan yeni parti sinyali

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, FOX canlı yayınında Çalar Saat programına katıldı.

ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sinan Oğan, siyasi planlarından da bahsetti.

MHP'deki muhalif isimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Sinan Oğan, önceliğin Kasım ayında yapılacak kongre olması gerektiğini söyledi.

KONGRE OLMAZSA YENİ PARTİ

Sinan Oğan, umutların tükenmesi durumunda alternatif arayışlara gireceklerini belirterek yeni parti sinyali verdi.