Sinan Güler: Utanç duyuyoruz

Galatasaray Odebank oyuncusu Sinan Güler, sezon boyunca sergiledikleri performans sebebiyle utanç duyduklarını söyledi.

Galatasaray Odebank oyuncusu Sinan Güler, sezon boyunca sergiledikleri performans sebebiyle utanç duyduklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Ligi Play-off maçında Anadolu Efes'e mağlup olan sarı-kırmızılı takımda koç Ergin Ataman kısa bir konuşma yaparken, güne damga vuran açıklama kaptan Sinan Güler'den geldi.

"Anadolu Efes, özellikle Doğuş'u oynadığı agresif oyunla oyunu ele aldı" diyen Sinan Güler, "Daha sonra da onların belirlediği tempoyla biz de oyuna ayak uyduramayınca bizde top kayıpları yapmaya başladık ve daha sonrasında da rakibi yakalamak için kötü tercihlerde bulunduk. Bu sezon ulaşmak sitediğimiz hiçbir hedefe ulaşmadık ve bu yüzden de utanç duyuyoruz" dedi.

Ergin Ataman ise kısa süren toplantıda "Anadolu Efes'i kutluyorum bu akşam bizden daha iyi oynadılar. Onlara başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

(Doğan Gündoğdu / İHA)