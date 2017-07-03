Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sinan Güler'den açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sinan Güler'den açıklama

Galatasaray Odeabank'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe Doğuş'a transfer olan Sinan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Galatasaray Odeabank'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe Doğuş'a transfer olan Sinan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti.
Milli Basketbolcu Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer süreci hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün hayatımda yeni bir sayfa açarak, 4 sezon boyunca formasını giydiğim Galatasaray'dan ayrılıyorum. 4 yıl boyunca kazandığınız başarıları, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve tüm paylaştıklarımızı gözümün önüne getirdiğim zaman; Galatasaray'dan huzurlu bir şekilde ayrıldığını söyleyebilirim. Tüm bu süreç boyunca bana olan desteğini her platformda sunan Galatasaray camiasına içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
Kariyerime Fenerbahçe Doğuş'ta devam etmeye karar verdim. Bu kararımdaki en önemli etkenler, Fenerbahçe Doğjş'un son yıllarda kararlı bir şekilde Euroleague şampiyonluğu hedefiyle yola çıkması ve Avrupa basketbolunda büyük bir atılım yapmasıdır. Açıkçası, bu hedef ve yeni bir mücadeleye dahil olmak beni heyecanlandırıyor. Bu sezon daha da büyüyecek olan yapı ile birlikte, kariyerimin bu noktasında Fenerbahçe Doğuş'ta oynamanın en doğu karar olduğjnu düşünüyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Fenerbahçe yönetimine, sayın Maurizio Gherardini'ye ve sayın Zeljko Obradovic'e teşekkür ederim.
Son olarak, bu yaz itibariyle Milli Takımdaki arkadaşlarımla en önemli hedefimiz, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz noktalara ulaşmak ve iyi bir sonuç almak olacak. Bu hedefe ulaşmak için yüksek konsantrasyonla iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz ve hem fiziksel hem de zihnen hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden, transfer sürecimin Milli Takım kampı başlamadan neticelenmesinden dolayı memnun olduğumun bilinmesini isterim."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Günün özeti
Almanya'da sahneden indirilen öğrenciler o anları anlattı
Sinan Güler'den açıklama
Ege'de Türk gemisine ateş açıldı
Emenike imzayı yarın atacak
CHP Parti Sözcüsü: Yürüyüşe yönelik girişimler olabilir
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Orkan Çınar, Beşiktaş'a transfer oldu
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Orkan Çınar, Beşiktaş'a transfer oldu
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
Meteorolojiden iyi haber! Yağmur geliyor
Meteorolojiden iyi haber! Yağmur geliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Günün özeti
Günün özeti
Almanya'da sahneden indirilen öğrenciler o anları anlattı
Almanya'da sahneden indirilen öğrenciler o anları anlattı
Sinan Güler'den açıklama
Sinan Güler'den açıklama
Ege'de Türk gemisine ateş açıldı
Ege'de Türk gemisine ateş açıldı
Emenike imzayı yarın atacak
Emenike imzayı yarın atacak
CHP Parti Sözcüsü: Yürüyüşe yönelik girişimler olabilir
CHP Parti Sözcüsü: Yürüyüşe yönelik girişimler olabilir
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
FETÖ'nün 'adliye imamı' tutuklandı
FETÖ'nün 'adliye imamı' tutuklandı
Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı
Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı
Doğru tercih için 81 ile 9 bin 918 tercih komisyonu
Doğru tercih için 81 ile 9 bin 918 tercih komisyonu
Şanlıurfa'da kamuda 3 günlük 'sıcak' tatili
Şanlıurfa'da kamuda 3 günlük 'sıcak' tatili
CHP'nin yürüyüşü, Kıbrıs meselesi ve Almanya krizi
CHP'nin yürüyüşü, Kıbrıs meselesi ve Almanya krizi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English