Sinan Erdem ve çevresinde şampiyonluk coşkusu

Fenerbahçeliler, takımlarının THY Euroleague şampiyonluğunun ardından maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde zaferi kutladı.
Fenerbahçeliler, takımlarının THY Euroleague şampiyonluğunun ardından maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde zaferi kutladı. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four organizasyonunda şampiyon Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin zafere ulaşmasının ardından yüzlerce taraftar maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde şampiyonluğu kutladı. Salon çevresinde meşaleler yakarak marşlar söyleyen taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı. (Mehmet Başa/İHA)
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