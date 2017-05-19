Sinan Erdem, sarı-laciverte boyandı

Fenerbahçe'nin Real Madrid ile oynadığı maçta taraftarlar salonun yüzde 90'nını doldurdu.
Fenerbahçe'nin Real Madrid ile oynadığı maçta taraftarlar salonun yüzde 90'nını doldurdu. THY Euroleagu Final-Four'da ikinci maçta Fenerbahçe, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan sarı-lacivertliler finale yükseldi. Bu önemli maçta Fenerbahçeli taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı. Günün ilk maçı olan CSKA Moskova-Olympiakos maçından salona gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin karşılaşmasının başlamasıyla birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'nu şölen havasına çevirdi. Bir dakika bile susmayan taraftarlar, galibiyetin mimarlarından oldu. (Oğuzhan Ort /İHA)
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