Sinan Erdem 'Final Four'a hazır

THY Euroleague Final Four'a sayılı günler kala Sinan Erdem Spor Salonunda da hazırlıklar tamamlanmak üzere. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, 'Sinan Erdem'den bütün dünyaya güzel görseller verilecek' dedi.

THY Euroleague Final Four'a sayılı günler kala Sinan Erdem Spor Salonunda da hazırlıklar tamamlanmak üzere. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Sinan Erdem'den bütün dünyaya güzel görseller verilecek" dedi.

İstanbul'da yapılacak olan Turkish Airlines Euroleague Final-Four'a sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanmak üzere. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan organizasyon öncesinde hummalı bir çalışma var. Yapılacak olan küçük rötuşların ardından, 15 bin kişilik salon, turnuvaya hazır hale gelecek. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, yapılacak olan bu organizasyon için çok büyük emek verdiklerini ifade etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nun yalnızca bu turnuva için hazırlanmadığını da ifade eden Özbayraktar, bundan sonra Sinan Erdem'in birçok organizasyona da ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.



"AVRUPA'NIN HATTA DÜNYANIN EN GÜZEL SALONLARINDAN BİRİSİ"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda uzun süredir çalışma içinde olduklarını söyleyen Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 6, 7 aydır burada hummalı bir çalışma yapıyoruz. Final-four da aslında bir fırsat bilindi. Sayın başkanımızın da talimatıyla burada ciddi bir çalışma yapıldı. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yakışan bir salondu ama şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en güzel salonlarından birisi oldu. 400 KM kablo döşendi, bütün teknik altyapı değişti. 1000 basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapımız var. Bütün odalarımız VIP olarak dizayn edildi. Bütün koltuklar, teleskopik raylar elden geçirildi. 650 kamerayla, bir seyirci gözünü dahi kırpsa görebilecek bir güvenlik sistemi geliştirildi. Bütün salonu ve dışarıyı gözlemliyoruz. Bunlar çok önemli. Burada çok güzel bir organizasyon yapılacak" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KÜBİK EKRANI"

Yapılacak olan organizasyonda işin biraz da şov kısmının olacağını ifade eden Özbayraktar, "İşin biraz da şov kısmı buradaki kübik ekran. Avrupa'nın en büyük led ekranına sahip. İç bükey ve dış bükey olmak üzere halkalarla hem içeride, hem dışarıda ekran görüntüsü verebileceğimiz bir dizayna sahip. Bununla birlikte ciddi bir görsel şölen havasında oluyor yaptığımız işler. İnşallah Final-four, İstanbul'dan bütün dünyaya çok güzel görsellerin verileceği bir organizasyon olacak" diye konuştu.



"365 GÜN YAŞAYAN BİR YER OLDU"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Final-Four'un ardından birçok organizasyonun yapılabileceğini de sözlerine ekleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Sinan Erdem'le ilgili şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, burada hangi organizasyonu yaparsanız çok ses getirir. Çok amaçlı salon zaten bu salonlar, öyle de kullanılması lazım. Burada basketbol da olmalı, kuruluşların toplantıları da olmalı, konser de olmalı, diğer spor branşları da olmalı. Böyle olduğu sürece burası 365 gün yaşayan bir yer olur. Hedefimiz de zaten bu" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş / İHA)